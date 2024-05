G7: Lollobrigida, scelta Sicilia per presentare sistema agroalimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - 'La Sicilia e' una regione straordinariamente ricca di potenzialita'.

Abbiamo scelto proprio questa terra, e in particolare l'Isola di Ortigia a Siracusa, per presentare al G7 dell'Agricoltura, ai grandi del mondo, ma anche alle nazioni piu' deboli dell'Africa, il sistema agroalimentare italiano'. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in visita in Sicilia. 'Il G7 di solito dura due giorni. Noi abbiamo voluto invece abbinarlo ad un Expo che durera' dieci giorni, in cui il miglior sistema italiano, con le sue grandi potenzialita', sara' il simbolo dell'agricoltura, dello sviluppo e della difesa della qualita' che rende i nostri prodotti di grande valore. Avremo la possibilita' di vedere le migliori tecnologie italiane - ha aggiunto - e arriveranno da tutte le parti del mondo, sia turisti che espositori internazionali. Questo portera' ovviamente un beneficio anche ai prodotti, perche' il valore fa crescere la qualita''.

com-arl

(RADIOCOR) 29-05-24 19:49:51 (0716)FOOD 5 NNNN