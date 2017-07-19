G20: Meloni incontra il premier indiano Narendra Modi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Johannesburg, 23 nov - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, si sono incontrati a margine del Vertice G20 a Johannesburg, segnando il sesto colloquio bilaterale in tre anni. Durante il colloquio, i due leader hanno ribadito l'impegno a rafforzare il partenariato Italia-India e a proseguire l'attuazione del Piano d'Azione Strategico Congiunto 2025-2029 in settori chiave come commercio, scienza, tecnologia, energia, difesa, spazio e connettivita'.

Particolare attenzione e' stata dedicata alla cooperazione nel campo della sicurezza, ambito nel quale i due Capi di Governo hanno lanciato un'iniziativa bilaterale per combattere le nuove modalita' di finanziamento delle reti terroristiche che sempre piu' spesso ricorrono a tecnologie digitali.

