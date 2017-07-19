G20: Meloni ha incontrato a margine dei lavori il premier canadese Carney
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Johannesburg, 22 nov - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro canadese Mark Carney si sono incontrati a margine del Vertice G20 a Johannesburg.
Il colloquio - riferisce Palazzo Chigi in una nota - ha costituito l'occasione per fare il punto sull'attuazione delle priorita' sancite dalla dichiarazione congiunta adottata lo scorso giugno in occasione del G7, con particolare attenzione ai settori chiave.
Il presidente Meloni e il primo Ministro Carney hanno quindi avuto un approfondito scambio di vedute sull'evoluzione delle principali crisi internazionali con particolare riferimento al conflitto in Ucraina.
