            Notizie Radiocor

            G20: Meloni ha incontrato a margine dei lavori il premier canadese Carney

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Johannesburg, 22 nov - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro canadese Mark Carney si sono incontrati a margine del Vertice G20 a Johannesburg.

            Il colloquio - riferisce Palazzo Chigi in una nota - ha costituito l'occasione per fare il punto sull'attuazione delle priorita' sancite dalla dichiarazione congiunta adottata lo scorso giugno in occasione del G7, con particolare attenzione ai settori chiave.

            Il presidente Meloni e il primo Ministro Carney hanno quindi avuto un approfondito scambio di vedute sull'evoluzione delle principali crisi internazionali con particolare riferimento al conflitto in Ucraina.

