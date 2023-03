G20: crescita Pil IV trimestre rallenta a +0,3% da +1,3% nel terzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Il prodotto interno lordo nell'area del G20 e' cresciuto solo dello 0,3% nel quarto trimestre del 2022 su base trimestrale secondo le stime provvisorie, contro il +1,4% segnato nel terzo trimestre. Il netto rallentamento - precisa l'Ocse in un comunicato - ha posto fine a un anno di grande volatilita' per l'area del G20, che ha visto la crescita del Pil passare da +0,7% nel primo trimestre a -0,2% nel secondo, prima di rimbalzare per poi scendere nuovamente. La flessione nel G20 nel quarto trimestre del 2022 e la precedente volatilita', d'altro canto, sono principalmente il riflesso delle tendenze in Cina, che rappresenta quasi un quarto del Pil totale dell'area. La crescita in Cina e' scesa dal 3,9% nel terzo trimestre del 2022 a zero nel quarto trimestre, poiche' l'allentamento delle restrizioni Covid-19 e' stato accompagnato da una rapida diffusione delle infezioni che hanno colpito vari settori dell'economia. L'ultimo trimestre del 2022 ha comunque visto il segno negativo per il Pil per buona parte degli altri paesi del G20. In Sudafrica, la contrazione e' stata dell'1,3%, dopo una crescita dell'1,8% nel terzo trimestre. Germania e Corea hanno segnato entrambe -0,4%, il Brasile -0,2% e l'Italia -0,1%. Per contro e' stata relativamente veloce la crescita in Indonesia (+2,2%) e in Arabia Saudita (1,3%). La Francia ha registrato +0,1% dopo +0,2% e la Turchia +0,9% dopo una leggera contrazione nel terzo trimestre. Crescita piatta nel trimestre finale del 2022 per area euro, Canada, Giappone e Regno Unito. Le prime stime sulla crescita annua indicano che il Pil nel 2022 ha continuato a crescere nell'area del G20, ma al ritmo medio del 3,2%, che e' solo la meta' del 6,3% messo a segno nel 2021, quando le economie si stavano riprendendo dall'impatto iniziale della crisi del Covid-19. Tra i paesi del G20, l'Arabia Saudita ha registrato la crescita annuale piu' elevata nel 2022 (+8,7%), seguita da India (+6,7%), Turchia (+5,6%) e Indonesia (+5,3%), mentre il Giappone ha registrato la crescita piu' bassa (+1%). L'Italia segna +3,7% dopo +7% nel 2021, la Germania +1,8% dopo +2,6% e la Francia +2,6% dopo +6,8%. La Cina ha tirato il freno chiudendo l'anno a +3% dall'8,1% del 2021, cosi' come gli Usa hanno segnato +2,1% dopo +5,9%.

