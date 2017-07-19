Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Fvg: Calderoli, ok terza lettura Camera a reintroduzione Province, 'volata finale'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - 'Approvato alla Camera il ddl costituzionale di modifica allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia per la reintroduzione delle Province elettive, aggiungendo ai voti della maggioranza anche diversi dall'opposizione. Un segnale positivo e importante. Quella di oggi e' la terza lettura, resta ora solo l'ultimo passaggio in Senato per concludere il percorso di questo provvedimento, fortemente richiesto e sollecitato dalla Regione al Parlamento. Siamo dunque alla volata finale, avanti cosi''.

            Cosi' al termine della seduta Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 05-11-25 11:50:23 (0360)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.