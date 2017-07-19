Fs: Treni turistici, nuovo collegamento diretto Roma-Siena

Nei weekend 27 settembre, 4 ottobre e 1 novembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Fs Treni Turistici Italiani (Gruppo Fs) comunica in una nota l'attivazione dell'Espresso Siena, il nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena. Il servizio, informa la societa', sara' operativo nel weekend, con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1 novembre, alle ore 7:42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle ore 15:05. Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d'Arbia.

