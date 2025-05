FS: torna 'Espresso Riviera', treno estivo Roma-Marsiglia -2

Cantamessa: intercettiamo turismo Ponente Ligure (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,17 mag- 'Dal cuore dell'Urbe parte un nuovo treno notturno che ripropone, in chiave turistica, la comodita' dei grandi treni internazionali oggi scomparsi - ha commentato l'amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa -. L'Espresso Riviera partira' tutti i venerdi' dagli inizi di luglio fino alla fine di agosto collegando Roma alla Costa Azzurra per poi ripartire il sabato in senso inverso. L'obiettivo e' di intercettare non solo i vacanzieri in partenza dalla Capitale, sempre piu' alla ricerca di una variegata offerta di livelli di servizio a bordo treno, ma anche i flussi turistici verso il Ponente della Liguria, offrendo finalmente un servizio senza cambi da Genova verso Ventimiglia e la Francia'.

