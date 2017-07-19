Fs: nasce la prima Corporate Academy del Gruppo dedicata alla formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - Dalla leadership del futuro alla security, passando per digital, sostenibilita' e customer excellence: il Gruppo FS inaugura una scuola di alta formazione dedicata allo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti e pensata per restituire valore al sistema Paese. La prima Corporate Academy di Ferrovie nasce con l'obiettivo di favorire l'apprendimento collettivo, promuovere l'innovazione dei ruoli e dei mestieri e diffondere una cultura aziendale aperta e inclusiva. La Scuola FS 'Futuro e' Sapere' prende avvio con l'apertura dello Skill Center di Roma Termini, sede della direzione della Academy: 3.000 metri quadri, di cui 800 gia' operativi, dedicati all'apprendimento con 15 aule di formazione e zone di co-working e co-learning. A questo spazio si aggiungono altri hub diffusi sul territorio, che verranno inaugurati in piu' tappe, con l'intento di valorizzare luoghi e aree di proprieta' di FS. Tra questi figurano, ad esempio, i large learning hub di Napoli Afragola, Gianturco e Pietrarsa.

'L'Academy ha un ruolo cruciale per il Gruppo FS - ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma -. Con questo progetto ambizioso puntiamo a valorizzare le competenze distintive presenti nei diversi business, rafforzando le specificita' e le eccellenze professionali che abbiamo la fortuna di coltivare al nostro interno. Nell'arco del Piano Strategico 2025-2029 prevediamo 20.000 assunzioni che potranno, allo stesso tempo, portare nuova linfa all'azienda e beneficiare di una formazione basata su tutte quelle abilita' del futuro fondamentali per i ruoli emergenti e gli scenari in continua trasformazione in cui operiamo quotidianamente'.

com-ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-12-25 14:27:41 (0318)PA,INF 5 NNNN