Fs: avviata in Liguria la sperimentazione delle bodycam per il personale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Parte oggi in Liguria la sperimentazione delle bodycam per il personale di Fs Security (Gruppo FS Italiane): per i prossimi quattro mesi, saranno messe a disposizione degli operatori 10 dispositivi con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari della regione.

L'iniziativa, che prevede un'adesione su base volontaria, ha registrato un'alta partecipazione evidenziando l'interesse da parte del personale nei confronti di strumenti in grado di rafforzare le misure di sicurezza gia' in atto. Nelle prossime settimane la sperimentazione sara' avviata anche in Piemonte, Toscana, Puglia e successivamente in Lombardia.

Per garantire il rispetto della privacy e un utilizzo regolamentato, il sistema prevede che l'operatore non possa ne' visualizzare ne' cancellare i video registrati. Inoltre, lo scarico delle immagini avverra' attraverso un sistema di log tracciato e gestito esclusivamente da personale abilitato. Le bodycam impiegate nella sperimentazione sono state configurate con specifiche limitazioni per garantire la massima tutela del personale e la conformita' alle normative sulla privacy.

com-ler

(RADIOCOR) 31-03-25 16:01:02 (0493)PA,INF 5 NNNN