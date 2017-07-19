Fs: al via la sperimentazione della rete 5G tra Torino e Greggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mar - Il Gruppo FS Italiane ha avviato la sperimentazione della propria rete 5G lungo la linea AV/AC Torino - Milano, su una tratta di circa 60 chilometri tra Torino e Greggio. L'iniziativa rappresenta una prima fase di test nell'ambito del progetto di connettivita' proprietaria del Gruppo, sviluppato per supportare l'innovazione tecnologica del sistema ferroviario e dei servizi ai passeggeri. Completata a inizio ottobre l'infrastruttura del progetto pilota, sono attualmente in corso le attivita' di verifica delle performance della rete in contesto operativo reale. La sperimentazione e' finalizzata a valutare qualita' e continuita' della connessione, anche in galleria e alle alte velocita', oltre a definire l'architettura tecnologica per eventuali sviluppi futuri. Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, ha dichiarato: 'Stiamo testando soluzioni avanzate di connettivita' lungo le linee Alta Velocita', con l'obiettivo di valutare nuove opportunita' tecnologiche per migliorare l'esperienza di viaggio e l'efficienza delle infrastrutture'.

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