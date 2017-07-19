Francoforte: intesa per garantire futuro scultura euro, Lagarde, "e' nostro simbolo"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - "L'euro incarna l'idea di un'Europa unita e simboleggia il lavoro della Bce.

Siamo quindi lieti di aver trovato insieme una soluzione per garantire il futuro della scultura per le migliaia di persone che la visitano a Francoforte". Cosi' la presidente della Bce Christine Lagarde saluta con un messaggio su X l'accordo raggiunto con la municipalita' di Francoforte per garantire il futuro della scultura alta 14 metri che rappresenta l'euro e fu realizzata nel dicembre 2001 da Ottmar Horl in occasione dell'introduzione della moneta unica. La sua conservazione era incerta sino ad ora a causa del ritiro degli sponsor ma l'intesa trovata ora prevede che ai finanziamenti per il suo mantenimento provvedano congiuntamente sia la stessa Bce che la citta' di Francoforte. La gestione della scultura passera' alla Europa Union Frankfurt (Euf), una organizzazione politica non-profit che la eredita dal Frankfurter Kultur Komitee. 'Il simbolo della scultura dell'euro e' compreso da tutti. Mostra l'unita' dell'Europa, e l'euro ci unisce - ha dichiarato il presidente dell'Euf Klaus Klipp -. Per questo la scultura e' continuamente utilizzata come soggetto fotografico da persone di tutto il mondo. Rappresenta anche il ruolo di Francoforte come luogo centrale dell'Unione Europea".

