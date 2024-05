Francia: Xi arrivato a Parigi, prima volta in Europa dal 2019

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Il presidente cinese Xi Jinping e' arrivato a Parigi nel suo primo viaggio in Europa dal 2019. Xi e' stato accolto all'aeroporto di Orly dal primo ministro Gabiel Attal e domani incontrera' il presidente francese Emmanuel Macron che, dopo essersi confrontato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, intende sostenere la necessita' di relazioni commerciali 'reciproche' e cercare di coinvolgere Pechino nella ricerca di una soluzione della guerra in Ucraina. Dopo la visita di Stato in Francia, in occasione delle celebrazioni per i 60 anni di relazioni diplomatiche franco-cinesi, Xi si rechera' in Serbia e Ungheria.

