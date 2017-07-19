Francia: spesa famiglie in calo dello 0,3% mensile a novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - La spesa delle famiglie francesi per beni di consumo e' nuovamente diminuita a novembre, segnando un calo dello 0,3 per cento. Lo segnala l'Insee, l'istituto di statistica francese secondo cui la flessione segue a tre mesi di aumenti ed e' stato determinato dal minor consumo di energia. Nell'ultimo anno, la spesa e' rimasta stabile, mentre negli ultimi tre mesi misurati (da settembre a novembre) e' aumentata dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti.

