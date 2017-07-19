Francia: nuova bocciatura in Commissione Finanze della Legge di Bilancio

Manovra sara' discussa in parlamento da martedi' al 23 gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Nuova bocciatura da parte della Commissione Finanze alla Legge di bilancio francese. I deputati hanno infatti respinto in seconda lettura la parte relativa alle 'spese', come avevano fatto il giorno prima con la parte relativa alle entrate. Tra i gruppi, il Rassemblement National di Marine Le Pen, la France insoumise del leader di sinistra Jean Luc Melenchon, gli ecologisti i repubblicano hanno votato contro, mentre socialisti, il Movimento Democratico e il gruppo Epr (Renaissance) si sono astenuti. Il testo, esaminato in nuova lettura dopo il fallimento delle discussioni a dicembre, tornera' in aula da martedi' e, in teoria, fino al 23 gennaio. Il dibattito della Commissione - che ha puramente valore consultivo - lascia pero' presagire nuove difficolta' per il testo della Manovra, mentre il governo di Sebastien Lecornu sta cercando di negoziare con i Socialisti un patto di non censura per far passare la legge con l'articolo 49.3 (che consente all'esecutivo di approvare una legge senza il voto dell'Assemblea Nazionale) o tramite un'ordinanza 'negoziata'. Il governo mira dotare la Francia di una legge di bilancio prima della fine del mese, che consenta di tornare sotto il 5% di deficit e di aumentare gli stanziamenti per la difesa.

red-Cog

(RADIOCOR) 10-01-26 15:36:21 (0357) 5 NNNN