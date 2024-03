Francia: inflazione rallenta a marzo, +0,2% mensile e +2,3% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - L'inflazione ha rallentato in Francia al +2,3% su base annua a marzo, dopo il +3% di febbraio. Lo ha reso noto l'Insee diffondendo la sua stima preliminare. Se base mensile l'inflazione ha registrato un aumento dello 0,2%, in frenata dal +0,9% di febbraio. "Questo rallentamento sarebbe dovuto al leggero calo dei prezzi dell'energia, in particolare del gas e dei prodotti petroliferi", rileva in un comunicato l'Istituto nazionale di statistica francese.

