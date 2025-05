Francia: guasto a Parigi-Orly, 40% voli cancellati per la giornata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Le compagnie aeree sono state costrette a cancellare il 40% dei loro voli fino alla fine della giornata all'aeroporto di Parigi-Orly, a causa di un guasto al controllo del traffico aereo. Lo ha annunciato l'autorita' dell'aviazione civile francese (Dgac).

"A seguito di un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo nella torre di Orly nel primo pomeriggio di domenica 18 maggio 2025, e' stato imposto un controllo del traffico aereo che ha comportato una significativa riduzione del numero di voli", ha dichiarato la Dgac, aggiungendo di aver "chiesto alle compagnie aeree di ridurre i loro programmi di volo del 40% all'aeroporto di Parigi-Orly per il resto della giornata". Le squadre tecniche della Dgac "sono pienamente mobilitate per ripristinare le normali operazioni il piu' rapidamente possibile", ha aggiunto. In questa fase, la Dgac non ha fornito dettagli sull'eventualita' di ulteriori disagi per il traffico di lunedi'.

