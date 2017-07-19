Francia: 200 mln credito d'imposta per progetto miniera di litio Imerys

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 set - Il governo francese ha annunciato un sostegno da 200 milioni di euro - sotto forma di credito d'imposta per l'industria verde - al progetto della miniera di litio di Imerys a E'chassie'res, nell'Allier. Una volta ultimato, l'impianto dovrebbe produrre 34mila tonnellate di idrossido di litio l'anno, sufficienti per equipaggiare circa 700mila auto elettriche.

Il costo complessivo della miniera e' stato rivisto al rialzo a 1,8 miliardi di euro, contro il miliardo stimato in origine, per effetto dell'inflazione ma anche di nuovi investimenti destinati a ridurre 'gli impatti ambientali e sociali', ha dichiarato Alan Parte, responsabile dei progetti sul litio di Imerys. Secondo il Ministero dell'Industria, il progetto di Imerys garantirebbe da solo la copertura di circa un terzo del fabbisogno francese di litio.

'Il nostro obiettivo e' limitare le dipendenze da materiali e minerali critici e costruire una filiera industriale europea delle batterie, che riguarda i veicoli elettrici ma anche la difesa', ha sottolineato Il ministro dell'Industria Marc Ferracci durante una visita al sito.

L'azienda attende nelle prossime settimane il permesso di costruzione dell'impianto pilota, i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2026. L'avvio della produzione e' stato pero' rinviato dal 2028 al 2030.

A fine luglio una manifestazione ha protestato contro l'impatto ambientale e l'elevata richiesta d'acqua del progetto. 'La miniera rientra tra i progetti che consumano meno acqua al mondo', ha replicato Parte.

