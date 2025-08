Food: Eurostat, produzione gelato +2% a 3,3 mld litri in 2024, Germania al top -2

Export stabile a 265 mln kg, +24% importazioni a 69 mln kg (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - La produzione di gelato nell'Ue nel 2024, nonostante i cali registrati dai top 5 Paesi europei del mercato, e' aumentata in piu' paesi rispetto a quelli in cui e' diminuita. Questo, secondo Eurostat, ha determinato un aumento complessivo della produzione. La crescita piu' significativa si e' vista in Belgio (+35% a oltre 256 milioni di litri), Bulgaria (+19% a 13,5 milioni) e Repubblica Ceca (+15% a 58 milioni).

Guardando invece alle esportazioni, nel 2024 i Paesi dell'Ue hanno esportato in totale 265,3 milioni di kg di gelato verso paesi extra-Ue, mentre ne hanno importati 69,3 milioni di kg.

La quantita' delle esportazioni e' aumentata solo dell'1% rispetto al 2023 (+2,8 milioni di kg), mentre le importazioni dai Paesi esterni all'Unione sono aumentate in modo significativo del 24% (+13,6 milioni di kg). Come negli anni precedenti, la Francia si conferma in testa alla classifica delle esportazioni, con 55,9 milioni di kg di gelato nel 2024 venduti in Paesi extra-Ue. La sua quota e' pari a un quinto delle esportazioni totali di gelato extra-Ue (21%). Fanno bene anche l'Italia, con 42,6 milioni di kg, e al 16% delle esportazioni di gelato dell'Ue, i Paesi Bassi (31,9 milioni di kg, 12%), la Germania (28,2 milioni di kg, 11%) e dal Belgio (27 milioni di kg, 10%).

