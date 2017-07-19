Fondo Repubblica digitale: 35 mln per 'Neet' e donne in due nuovi bandi -2

Azzone (Acri): si apre nuova fase con risorse triplicate' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Daria Perrotta, Ragioniere generale dello Stato e Presidente del Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la Repubblica Digitale, commenta: 'Con Onlife+ e Futura+ il Fondo per la Repubblica Digitale continua nel percorso delineato dal Piano Strategico 2025-2026 e rafforza il proprio impegno verso i giovani e le donne, nella consapevolezza del loro ruolo strategico nella transizione digitale".

Giovanni Azzone, Presidente Acri, osserva: 'Il Fondo per la Repubblica Digitale ha di recente tagliato il traguardo dei tre anni di attivita' e ha gia' un patrimonio significativo di esperienze realizzate in tutto il Paese, che hanno permesso di sperimentare azioni concrete per colmare il divario di competenze digitali nelle fasce piu' fragili della popolazione. Ora si apre una nuova fase, caratterizzata dall'estensione delle sperimentazioni su scala piu' ampia.

Con una dotazione di risorse quasi triplicata rispetto alla prima edizione, i nuovi bandi Onlife+ e Futura+ potranno sostenere iniziative piu' ambiziose, capaci di coinvolgere un numero crescente di giovani e di donne e di offrire loro nuove opportunita' di inserimento e permanenza nel mondo del lavoro. Le Fondazioni confermano la loro fiducia in un'iniziativa che non solo produce impatti immediati, ma puo' anche ispirare le future politiche pubbliche, rendendo piu' equo l'accesso alle competenze digitali e alla partecipazione attiva alla vita del Paese'.

