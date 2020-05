Fmi: ribadisce che contrazione economia mondiale 2020 potrebbe essere superiore al -3,0%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 mag - I dati macroeconomici piu' recenti indicano che nel 2020 la contrazione del Pil mondiale causata dallo scoppio della pandemia da coronavirus potrebbe essere superiore al -3,0% pronosticato ad aprile. Lo ha ribadito la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva durante un intervento a un evento organizzato dalle Nazioni Unite. Georgieva aveva gia' avvertito che la crescita sarebbe potuto essere inferiore a quanto precedentemente stimato dal Fondo a inizio mese, durante il suo intervento alla video conferenza 'The State of Union', organizzata dall'Istituto universitario europeo di Firenze. Per la numero uno del Fondo, la crisi provocata dal Covid-19 e' 'piu' complessa, incerta e grave' di quelle del passato. E, sebbene le banche centrali si siano mosse in modo rapido e deciso, Georgieva avverte che 'non siamo ancora fuori pericolo'. La direttrice insiste affinche' i Paesi continuino a fornire sostegno dal punto di vista fiscale a famiglie ed imprese. Georgieva inoltre evidenzia le prevedibili difficolta' a cui andranno incontro i Paesi piu' deboli e chiede alla comunita' internazionale di fornire 'tutto il sostegno di cui potrebbero avere bisogno'.

