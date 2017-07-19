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            Fmi: Georgieva, attese inflazione a lungo termine restano ben ancorate

            Ma timori che con carenza fertilizzanti salgano prezzi cibo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 15 apr - "Le attese di inflazione a lungo termine rimangono ben ancorate". E' quanto ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale in conferenza stampa a Washington. "Siamo preoccupati - ha aggiunto - per il rischio che l'inflazione si trasferisca ai prezzi alimentari se le forniture di fertilizzanti a prezzi accessibili non verranno ripristinate presto".

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            (RADIOCOR) 15-04-26 17:20:31 (0617) 5 NNNN

              


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