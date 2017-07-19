Fmi: crescita globale resiliente, restano grandi rischi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 gen - Tra i fattori di rischio per la crescita il Fmi indica che 'le tensioni commerciali potrebbero divampare, prolungando l'incertezza e gravando maggiormente sull'attivita'. Tensioni politiche interne o geopolitiche potrebbero esplodere, introducendo nuovi livelli di incertezza e sconvolgendo l'economia globale attraverso il loro impatto sui mercati finanziari, sulle catene di approvvigionamento e sui prezzi delle materie prime. Deficit di bilancio piu' ampi e un debito pubblico elevato potrebbero esercitare pressione sui tassi di interesse a lungo termine e, di conseguenza, sulle condizioni finanziarie piu' ampie'. Naturalmente viene indicato anche lo scenario opposto in base al quale l'attivita' potrebbe essere ulteriormente stimolata dagli investimenti legati all'intelligenza artificiale e trasformarsi infine in una crescita sostenibile a patto c che una piu' rapida adozione dell'intelligenza artificiale si traducesse in forti incrementi di produttivita' e in un maggiore dinamismo aziendale. L'attivita' potrebbe anche essere sostenuta da un allentamento duraturo delle tensioni commerciali. Le politiche volte a promuovere la stabilita' e a migliorare in modo sostenibile le prospettive di crescita a medio termine richiedono un'attenzione particolare al ripristino delle riserve di bilancio per i tempi bui, , al mantenimento della stabilita' dei prezzi e finanziaria, alla riduzione dell'incertezza e all'attuazione rapida di riforme strutturali. Tuttavia l'ago della bilancia tra peggioramento e miglioramento resta orientato al peggioramento.

Per quanto riguarda la guerra commerciale scatenata dagli Usa, il Fmi indica che da ottobre si sono attenuate 'ma le tensioni rimangono soggette a occasionali riacutizzazioni'.

Ora poi sono legate da Trump alla cessione della Groenlandia, ma il rapporto Fmi naturalmente non ne fa cenno. Si segnala che gli Usa hanno anche rimosso, per tutti i paesi, i dazi su alcuni prodotti agricoli, compensando i dazi piu' elevati su alcuni settori precedentemente annunciati e ora in vigore.

Secondo il Fm 'l'incertezza politica, sebbene inferiore a quella di ottobre, e' ancora molto piu' elevata rispetto a gennaio 2025'. Cioe' da quanto e' cominciato il secondo mandato presidenziale di Trump.

Per l'area dell'euro la crescita leggermente piu' rapida nel 2027 riflette gli aumenti previsti della spesa pubblica, in particolare in Germania, insieme alla continua 'performance' positiva di Irlanda e Spagna. Le previsioni per l'area sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle di ottobre, con un tasso di crescita contenuto che riflette 'problemi strutturali negativi irrisolti'. L'impatto del previsto aumento della spesa per la difesa 'dovrebbe materializzarsi solo negli anni successivi, dati gli impegni a raggiungere gradualmente i livelli obiettivo entro il 2035'.

Rispetto ad altre regioni, l'area dell'euro 'beneficia meno del recente incremento degli investimenti guidato dalla tecnologia'. Poi ci sono 'gli effetti persistenti del persistente aumento dei prezzi dell'energia dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che continueranno a gravare sul settore manifatturiero, con l'ulteriore pressione derivante dal reale apprezzamento dell'euro rispetto alle valute dei paesi esportatori di prodotti simili'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

