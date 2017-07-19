Fitt: sustainability linked loan da 110 mln con Agricole, UniCredit, Bnl, Cdp

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 7 mag - Cre'dit Agricole Italia, annuncia il perfezionamento di un'importante operazione in pool per un ammontare complessivo di 110 milioni di euro (dei quali 60 milioni di refinancing) a favore di Fitt Group, leader globale nello sviluppo di sistemi per il passaggio di fluidi.

Il finanziamento beneficia parzialmente della Garanzia Sace, a conferma della valenza strategica dell'operazione per il tessuto industriale italiano. Le risorse finanziarie erogate sono destinate a supportare l'ambizioso programma di investimenti e la strategia di M&A gia' avviata dalla societa'. L'iniezione di nuova liquidita' permettera' a Fitt Group di accelerare l'espansione internazionale e l'integrazione di nuove tecnologie lungo la filiera produttiva, consolidando la propria leadership di mercato.

L'operazione, di cui Cre'dit Agricole Italia e' arranger, banca agente ed Esg coordinator, e UniCredit, in qualita' di co-arranger ed Esg coordinator, insieme a Bnl Bnp Paribas e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), in qualita' di istituti finanziatori, si qualifica come finanziamento Sustainability Linked Loan, prevedendo meccanismi di adeguamento condizioni economiche legati al raggiungimento di specifici target di sostenibilita', incoerenza con le linee guida della Loan Market Association.

Con sede centrale a Sandrigo (Vi), Fitt genera un fatturato di 330 milioni di euro ed esporta in 100 paesi, conta 1.150 collaboratori, 15 siti produttivi (9 in Italia, 5 in Europa e 1 negli Usa), 16 siti logistici nel mondo e 6 filiali commerciali.

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(RADIOCOR) 07-05-26 12:18:27 (0400) 5 NNNN