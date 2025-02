Fisco: Mef, nel 2022 Irap per 475 miliardi (+5,4% su anno)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Il numero dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione Irap per l'anno d'imposta 2022 e' pari a 2.101.567 (-37% su anno). La contrazione e' dovuta all'esonero della dichiarazione delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022 e alla riduzione del 2,9% del numero delle societa' di persone che hanno presentato la dichiarazione Irap. I soggetti che dichiarano un valore della produzione diverso da zero sono 1.834.990 (-36,2% su anno), per un ammontare di 475 miliardi (+5,4% su anno). L'aumento del valore della produzione dichiarato e' stato trainato dalle societa' di capitali (+15,1%) e dalle societa' di persone (+14,2%). L'aumento ha interessato in misura significativa: Attivita' manifatturiere (da 95,8 a 108,9 miliardi, +13,6%) e Attivita' dei servizi di alloggio e ristorazione (da 5,6 miliardi a 12,1 miliardi, +114,4%); Trasporto e magazzinaggio registra +38,6% su anno. Lo comunica il ministero dell'Economia.

