Fisco: Corte Conti, su rottamazione rischio sottostima livelli adesioni e gettito

Possibile riduzione compliance. Aggravi per Ente Riscossione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - "La Corte non puo' che ricordare, a fronte dei benefici attesi, quelle che sono state le ricadute negative dei precedenti provvedimenti di definizione agevolata: rischio di abbassamento dei livelli di compliance, gravi difficolta' operative per l'Agente della riscossione, che verrebbe distolto dai suoi compiti ordinari tralasciando le procedure esecutive. Ulteriore rischio risiede nella sottostima dei livelli di adesione e, conseguentemente, degli effetti negativi in termini di perdita di gettito per l'erario, tanto piu' laddove questo effetto (come osservabile per la rottamazione quater) sia rinviato al futuro. A cio' si aggiunga l'aggravarsi del rischio di insolvenza successiva per effetto di quanto puo' accadere, anche per cause indipendenti dalla volonta' del debitore, nel lungo periodo di rateazione accordato". Cosi' Enrico Flaccadoro, presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, ribadendo in audizione davanti alla commissione Finanze del Senato "le perplessita' gia' sorte a proposito delle precedenti rottamazioni".

