Fisco: Corte Conti, su rottamazione rischio sottostima livelli adesioni e gettito -2

Altamente probabile traslazione dalla 'quater' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Nella audizione si e' ricordato che la nuova definizione agevolata prevista dal Ddl Romeo all'esame della Commissione "ripropone sostanzialmente" le procedure e i criteri gia' utilizzati nell'ambito delle precedenti rottamazioni, in particolare la quater. "La principale novita' di questa nuova definizione agevolata risiede nella lunghissima dilazione, che arriva a 10 anni (120 rate). La definizione non produce effetto in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di otto rate, anche non consecutive (dove per la quater l'effetto si produceva con l'inadempimento di una sola rata). Essendo consentito ai debitori che avevano fatto accesso alla quater di aderire anche alla nuova rottamazione, e' altamente probabile che vi sia una traslazione delle definizioni dalla precedente, con inevitabile rimodulazione delle rate in corso. Inoltre, potranno aderire anche coloro che non avevano aderito o che erano decaduti dai benefici delle precedenti rottamazioni".

