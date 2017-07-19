Fisco: Carbone, compliance efficace, sempre nel rispetto privacy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - "L'attitiva' istruttoria di analisi ci permette di andare su casi piu' mirati, lo scorso anno per esempio abbiamo emesso tremila lettere di compliance e questo ci ha consentito di recuperare tramite adempimento spontaneo circa 4 miliardi, quindi e' una misura efficiente ed efficace che serve a mettere insieme i dati di cui siamo in possesso, intercettare eventuali anomali ed emettere le lettere di compliance per segnalare che c'e' un'anomalia, ci sono istituti di ravvedimento che puoi utilizzare". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, sottolineando che l'uso dei dati "non avviene in modo incontrollato, ma sempre nel rispetto della privacy, non esiste un algoritmo antievasione ma solo la possibilita' di usare questi dati sempre con l'intervento umano".

