            Notizie Radiocor

            Finlombarda: finanziamento di 5 milioni euro per lo sviluppo di Boffetti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - Finlombarda, societa' finanziaria di Regione Lombardia, ha concluso un'operazione di finanziamento di importo pari a 5 milioni di euro a sostegno dello sviluppo di Boffetti spa, con sede a Calusco d'Adda (Bg), attiva da oltre quarant'anni nel mercato dell'impiantistica elettrica e tecnologica sui mercati nazionale e internazionale. L'azienda progetta e realizza sia impianti elettrici complessi ed estesi ad alta, media e bassa tensione e reti per utility, industrie e infrastrutture, sia tecnologie e soluzioni innovative per la distribuzione elettrica, la gestione degli impianti e l'integrazione nelle Smart Grid. Tra i propri clienti annovera Saipem, Enel, Acciaieria Arvedi, Eni, Snam Rete Gas, Terna, Davide Campari, Solar Turbines, IP Industrial e Prysmian. 'Siamo lieti di aver dato il nostro sostegno a un'azienda che promuove investimenti strategici in ambiti chiave per l'economia regionale come le infrastrutture energetiche, la digitalizzazione e le Smart Grid, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del nostro territorio', ha dichiarato Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda. 'Il finanziamento di 5 milioni di euro concesso da Finlombarda rappresenta un riconoscimento importante della solidita' del nostro progetto e della sua coerenza con le strategie di sviluppo del territorio. Queste risorse ci permetteranno di accelerare il nostro piano di crescita e di rafforzare ulteriormente la nostra capacita' di innovazione', ha dichiarato Giovanni Boffetti, direttore generale di Boffetti spa.

            Com-Chi.

            (RADIOCOR) 10-02-26 16:45:11 (0610)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Prysmian 104,20 -1,79 17.20.16 104,20 106,55 106,10
            Enel 9,548 +0,56 17.20.16 9,435 9,549 9,47
            Saipem 3,233 +0,78 17.20.09 3,185 3,274 3,20
            Snam 5,952 -0,30 17.20.14 5,932 5,984 5,952
            Eni 17,90 +0,17 17.20.13 17,734 18,006 17,85


