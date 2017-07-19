Finlombarda: finanziamento di 5 milioni euro per lo sviluppo di Boffetti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - Finlombarda, societa' finanziaria di Regione Lombardia, ha concluso un'operazione di finanziamento di importo pari a 5 milioni di euro a sostegno dello sviluppo di Boffetti spa, con sede a Calusco d'Adda (Bg), attiva da oltre quarant'anni nel mercato dell'impiantistica elettrica e tecnologica sui mercati nazionale e internazionale. L'azienda progetta e realizza sia impianti elettrici complessi ed estesi ad alta, media e bassa tensione e reti per utility, industrie e infrastrutture, sia tecnologie e soluzioni innovative per la distribuzione elettrica, la gestione degli impianti e l'integrazione nelle Smart Grid. Tra i propri clienti annovera Saipem, Enel, Acciaieria Arvedi, Eni, Snam Rete Gas, Terna, Davide Campari, Solar Turbines, IP Industrial e Prysmian. 'Siamo lieti di aver dato il nostro sostegno a un'azienda che promuove investimenti strategici in ambiti chiave per l'economia regionale come le infrastrutture energetiche, la digitalizzazione e le Smart Grid, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del nostro territorio', ha dichiarato Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda. 'Il finanziamento di 5 milioni di euro concesso da Finlombarda rappresenta un riconoscimento importante della solidita' del nostro progetto e della sua coerenza con le strategie di sviluppo del territorio. Queste risorse ci permetteranno di accelerare il nostro piano di crescita e di rafforzare ulteriormente la nostra capacita' di innovazione', ha dichiarato Giovanni Boffetti, direttore generale di Boffetti spa.

Com-Chi.

