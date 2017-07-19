Finint Equity For Growth: acquisce il 60% del capitale A.M. di Asti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 11 set - Finint Equity For Growth (Finint E4G), il fondo di private equity gestito da Finint Investments, ha completato l'investimento nel 60% del capitale di A.M., azienda specializzata nei servizi di manutenzione per il settore della ristorazione e dell'ospitalita' con sede ad Asti.

L'operazione, che prevede un significativo reinvestimento degli attuali soci di A.M. Andrea Piccolo, Luca Gorgoglione e Maria Franca Pettazzi, e' mirata ad accelerare lo sviluppo dell'azienda e a favorire la creazione di un gruppo di maggior dimensione in linea con le esigenze dei clienti del settore. Particolare attenzione verra' dedicata a supportare la crescita, anche attraverso acquisizioni, in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, un'area gia' oggi strategica e dove operano numerosi clienti partner di A.M.

Fondata nel 2008, A.M. fornisce soluzioni di alta qualita' per la manutenzione e l'installazione delle attrezzature da cucina per il settore della ristorazione collettiva.

L'azienda, che conta oltre 100 dipendenti, ha chiuso l'esercizio 2024 con ricavi pari a 10,6 milioni di euro e un ebitda di 1,5 milioni di euro.

