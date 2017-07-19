Fiere: Zoppas (Ice), in 2026 aumenteremo iniziative in Italia e all'estero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Come Ice 'noi portiamo gli imprenditori italiani all'estero' e nel 2025 'abbiamo realizzato 245 padiglioni nazionali, dove abbiamo portato 6.560 imprese. Se ognuna di queste incontra 10, 20, 30 clienti, immaginatevi quale occasione di proposta del prodotto noi creiamo alle imprese italiane'. Lo ha affermato Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, in occasione della presentazione del piano d'azione per l'export italiano.

Inoltre, Ice si occupa di organizzare 'gli incoming in Italia' dei buyer stranieri e nel 2025 sono stati organizzati '125 incoming alle principali fiere: abbiamo portato in Italia 11.500 operatori stranieri ad incontrare i nostri imprenditori', ha precisato Zoppas, aggiungendo che l'obiettivo e' arrivare nel 2026 'a 300-350 padiglioni italiani all'estero, con 8mila imprese e portare il numero degli incoming a 150 con 13.500 operatori' stranieri accompagnati in Italia.

