Fiere: Cora Hospitality vince premio Startup for Hospitality 2026

Da Salone Accoglienza, We Make Future e Trentino Sviluppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - E' Cora Hospitality la vincitrice di Startup for Hospitality 2026, il contest promosso da Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza in collaborazione con Wmf - We Make Future e con il supporto di Trentino Sviluppo, dedicato alle startup che sviluppano soluzioni innovative per il settore HoReCa. Automazione delle prenotazioni, soluzioni basate su intelligenza artificiale, gestione operativa e valorizzazione dei dati, per rendere l'ospitalita' piu' efficiente, accessibile e orientata alla qualita' dell'esperienza: sono questi i progetti presentati dalle finaliste.

