Ffm: il 15 aprile alla scoperta del quartiere fieristico di Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Oggi una parte della zona ovest di Milano e' conosciuta soprattutto per le torri di Hadid, Libeskind e Isozaki. Ma fino al 2025 questi stessi terreni hanno ospitato per oltre ottant'anni la Fiera piu' importante d'Italia e una delle maggiori al mondo. Nata come "Campionaria" si e' poi evoluta nella sede ideale per oltre 50 mostre specializzate durante tutto il corso dell'anno. Grazie alla 'passeggiata' del prossimo 15 aprile, organizzata in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si potranno apprendere aneddoti, curiosita' e anche qualche "stranezza" di quella che per tanti e' rimasta 'La zona Fiera'. Ci sara' la possibilita' per scoprire alcune vere e proprie "chicche" che raccontano il passato, il presente e il futuro di un'area da sempre destinata ad essere uno dei motori dell'economia non solo milanese.

Lab-com

