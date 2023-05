Festival Economia: edizione da record, grandi numeri di audience in presenza e online

Successo della formula Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - Edizione da record per la 18a edizione del Festival dell'Economia di Trento: grandi numeri di audience in presenza e online Confermato il successo della nuova formula firmata Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing. Un'edizione da record in presenza e online quella che ha visto il Festival dell'Economia di Trento diventare maggiorenne. Il sold out degli alberghi della citta' e della provincia rilevato da diversi giorni prima dell'inizio del Festival e' stato confermato dal tutto esaurito di pubblico nelle 21 sale che hanno accolto gli oltre 270 eventi nei quattro giorni. Un dato, quello dell'overbooking delle strutture ricettive, che conferma la straordinaria partecipazione non solo dei trentini, ma anche del pubblico venuto da fuori citta' e fuori regione per seguire gli incontri del Festival, 'Fuori Festival', 'Economie dei Territori', 'Incontri con l'autore' e le dirette-evento di Radio 24. Una conferma significativa, dopo il successo dello scorso anno, per la nuova formula del Festival ideata dal Gruppo 24 ORE e organizzata insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento.

Al successo del pubblico in presenza si affianca il record registrato anche sul fronte dell'audience digitale: gli eventi in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore e sui suoi canali social (Linkedin, Facebook, Twitter e Youtube) hanno raggiunto oltre 600.000 utenti, un dato in forte crescita rispetto alla scorsa edizione e confermato anche dalla crescita dei browser unici sulla homepage del Sole24ore.com, che ha fatto registrare un +25% rispetto allo scorso anno. A questo dato si aggiungono gli oltre 50.000 utenti che hanno seguito le dirette e i video on demand sul sito del Festival, un numero destinato ad aumentare grazie alla possibilita' di scaricare i video di tutti gli eventi del Festival.

Boom di audience anche per gli oltre 60 servizi video di copertura giornalistica della redazione del Sole 24 Ore, le clip dai panel e gli eventi del Fuorifestival e i contenuti video creati ad hoc per i social che hanno raggiunto oltre 200.000 utenti. Tra i contenuti piu' apprezzati gli interventi del Presidente del Consiglio e dei Ministri, ma anche dei principali protagonisti del mondo economico e dei Premi Nobel. Forte interesse riscosso anche dalla presentazione del primo Manifesto dell'Educazione Finanziaria del Gruppo 24 Ore e dai recap giornalieri delle principali notizie dal Festival. Successo anche per le puntate speciali del podcast quotidiano 'Start' registrate da Trento, che hanno fatto registrare oltre 20.000 audio stream.

Il giorno dopo la chiusura della kermesse dello scoiattolo, arriva la conferma che la manifestazione ha avuto un bel risultato anche sui Social network. I canali social del Festival, hanno visto la gestione e il presidio costante di 4 canali. I contenuti postati complessivamente sugli account del festival di Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin sono stati visti oltre 3.5 milioni di volte tramite la pubblicazione di 1.170 contenuti, totalizzando oltre 75.000 interazioni.

Durante questa edizione del festival sono stati ospitati anche 2 influencer verticali sul mondo dell'economia e della finanza. La fase di posting e' ancora in corso, ma al momento i risultati osservabili sono molto positivi: i contenuti pubblicati (tra ig stories, post, reel, TikTok e YT shorts) hanno raggiunto 1.1 milioni di persone, totalizzando oltre 21.000 interazioni. L'impression potenziale calcolata corrisponde ad oltre 28.8 milioni di utenti.

A questi risultati si aggiunge la grande amplificazione prodotta dalla copertura degli eventi del Festival e del Fuori Festival su tutti i canali social del Gruppo 24 ORE - Sole 24 Ore, Radio 24, 24 ORE Eventi, 24 ORE Cultura e 24 ORE System - che raggiunge in totale oltre 5,7 milioni di utenti.

Scommessa vinta anche sul fronte del cambio di data: anticipando il Festival di una settimana e spostandolo dal ponte del 2 giugno, con l'Universita' chiusa, e' stato centrato l'obiettivo del coinvolgimento degli studenti universitari e non solo: sono stati piu' di 1.000 gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Trento e da fuori Trento che hanno presenziato al festival. Una partecipazione straordinaria che li ha visti seguire con grande interesse non solo i 15 eventi a loro dedicati ma anche agli incontri piu' tecnici e scientifici in programma al Festival. Tra il pubblico, oltre alla comunita' scientifica, alla business community e ai giovani, tantissime le famiglie presenti, provenienti anche da fuori Trentino, che hanno apprezzato in particolare le proposte del 'FuoriFestival' e del Monopoly in Piazza FIera.

com-rmi

(RADIOCOR) 29-05-23 19:04:47 (0457) 5 NNNN