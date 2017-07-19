Festival dell'economia di Trento: dal 20 al 24 maggio oltre 700 relatori in piu' di 300 eventi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 apr - Si terra' dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento, ha visto il 'popolo dello scoiattolo' crescere in modo straordinario arrivando a oltre 140.000 presenze in quattro anni. E proprio il grande successo di pubblico e il ricco programma di incontri in palinsesto hanno convinto gli organizzatori ad introdurre nel 2026 una novita' importante: portare a cinque le giornate della manifestazione che vede riuniti rappresentanti di primo livello del mondo economico, accademico, politico e della business community a livello nazionale e internazionale. Le cinque giornate di Trento diventeranno fondamentali per chiunque voglia capire dove stanno andando il mondo e l'economia oggi, come colto dal tema dell'edizione 2026 che fara' da filo conduttore di tutto il Festival: 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'. Un tema di stringente attualita', scelto dall'Advisory Board della manifestazione, presieduto dal Direttore del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico Fabio Tamburini e composto da Elena Beccalli, Marco Fortis, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Giulio Sapelli, Giulio Tremonti. Un titolo che mette a confronto, da un lato, gli scenari della geopolitica che hanno visto le leggi del mercato e la globalizzazione tramontare come punto di riferimento e cedere il passo a nuovi centri di potere come le Big Tech, che concentrano ricchezza e controllano le chiavi dell'intelligenza artificiale, e le autarchie di Russia e Cina e, dall'altro, le speranze dei giovani di fronte a paure e incertezze. L'Europa si trova in una posizione particolarmente vulnerabile, stretta tra la pressione di Trump, il rallentamento economico, la mancanza di leadership e una crisi demografica sempre piu' acuta. La risposta a queste sfide passa da una priorita': restituire ai giovani la speranza nel futuro.

Temi che a Trento verranno affrontati con il contributo dei maggiori rappresentanti del panorama accademico nazionale ed internazionale (111), economisti (35) e Premi Nobel (4), Ministri del Governo (confermati a oggi 16), esponenti delle istituzioni (87) e della business community economica e finanziaria (oltre 90) in una manifestazione che ha assunto una dimensione ancora piu' internazionale, come testimoniato dai tanti media stranieri partner e dall'aumento dei relatori provenienti dall'estero. Cinque giorni che porteranno a Trento oltre 700 relatori in piu' di 300 eventi caratterizzati da un unico criterio guida: quello della dialettica, del ragionamento e dell'argomentazione, del dibattito aperto e senza pregiudizi, dando spazio e voce ai giovani, che saranno protagonisti direttamente sul palco.

Grazie all'iniziativa 'Le voci del domani' promossa dal Comitato Scientifico del Festival, infatti, i giovani tra i 18 e i 30 anni potranno proporsi come speaker del Festival: un'occasione straordinaria per prendere la parola e portare il proprio punto di vista al centro del dibattito pubblico in un Festival che, quest'anno piu' che mai, chiama in causa proprio la generazione che vive in prima persona le grandi trasformazioni economiche, sociali e geopolitiche. Le iscrizioni per candidarsi sono aperte fino all'8 aprile sul sito ilsole24ore.com/vocideldomani. Grande attesa anche per il Fuori Festival, il palinsesto ideato quattro anni fa dal Gruppo II Sole 24 ORE per avvicinare all'economia e ai grandi temi dell'attualita' il pubblico piu' ampio e trasversale dei giovani e delle famiglie attraverso il coinvolgimento di divulgatori e talent che parlano il linguaggio dei giovani per i giovani. Una scommessa vinta, visto l'altissimo gradimento del pubblico di tutte le eta', che quest'anno propone un programma ancora piu' ricco di eventi, laboratori e dibattiti su economia sociale, mondo del lavoro, divulgazione scientifica, salute e benessere, sostenibilita'.

Due le novita': lo spostamento di Radio 24 in Piazza Fiera con un innovativo studio-truck per le sue dirette-evento e il debutto di Casa Sole, un nuovo hub di incontro e dialogo con il pubblico dove conoscere e incontrare tutte le realta' del Gruppo Il Sole 24 ORE. Fitta anche la programmazione dedicata all'intrattenimento serale per tutti i gusti: concerti di musica classica - con il ritorno di Uto Ughi - e leggera con Arisa e Angelica Bove, e spettacoli teatrali tra ironia e comicita' con Elio e gli artisti di Zelig Lab. Da non perdere, infine, l'incontro-confronto tra i conduttori de La Zanzara di Radio 24, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, con Fedez e Mr Marra. Tornano poi 'Economie dei Territori', la serie di eventi che da' voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento delle realta' territoriali, gli 'Incontri con l'autore' con le presentazioni di libri, e la Libreria del Festival in Piazza Duomo curata dall'Associazione librai del Trentino. Diverse e numerose anche le attrazioni artistico culturali che come sempre la citta' di Trento offrira' nei giorni del Festival.

Un mix di eventi studiato per dare vita a una manifestazione capace di unire l'anima accademica all'economia reale, l'economia dei territori a quella globale.

Per informazioni sul programma: festivaleconomia.it.

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(RADIOCOR) 05-04-26 17:39:41 (0367) 5 NNNN