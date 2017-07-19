Ferrovie: sindacati, Mit convochi osservatorio su sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 gen - 'Un urgente incontro dell'osservatorio, definito dal protocollo d'intesa sulla sicurezza del personale e dei passeggeri, sottoscritto tra organizzazioni sindacali e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ministero dell'Interno, Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Anci e Agens'. A chiederlo unitariamente Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, a seguito dell'omicidio nel parcheggio interno della stazione di Bologna di Alessandro Ambrosio, dipendente di Trenitalia e delle circostanze complessive di quanto occorso, 'con lo scopo di condividere una maggiore sinergia tra istituzioni, polizia e aziende nel contrasto al fenomeno delle aggressioni negli ambienti ferroviari con la necessita' di implementare ulteriormente le misure sin qui adottate a tutela dell'incolumita' del personale ferroviario e dell'utenza'.

Secondo le organizzazioni sindacali 'servono interventi strutturali su piu' livelli, prevedendo un sostanzioso potenziamento dei presidi di forza pubblica sui treni e nelle stazioni, oltre, nel piu' generale ambito della sicurezza pubblica, ad un significativo adeguamento degli strumenti, infrastrutturali e normativi, che determinano il grado di sicurezza complessiva del sistema ferroviario e di conseguenza dell'intero Paese, vista la centralita' nel tessuto urbano delle nostre citta''. 'L'osservatorio non piu' convocato dopo l'estate scorsa - spiegano Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti - deve diventare una sede efficace di confronto e di azione, a partire dalla partecipazione del Ministero degli Interni, che pur prevista dal protocollo stesso, non si e' mai realmente concretizzata'.

com-ler.

