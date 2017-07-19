Ferrovie: Art, chiesto a Rfi di valutare deroghe a prescrizioni su rete

Per transito treni regionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - L'Autorita' di regolazione dei trasporti 'ha avviato approfondimenti con Rfi per la valutazione di eventuali ulteriori deroghe, anche parziali, all'entrata in vigore delle prescrizioni' contenute nei Prospetti informativi della rete (Pir) 2025 e 2026 pubblicati da Rfi 'nei quali sono stati individuati alcuni provvedimenti atti a mitigare le note criticita' derivanti dalla saturazione di porzioni della rete e delle stazioni, soprattutto in determinate fasce orarie, con specifico riguardo al segmento del trasporto passeggeri'. Lo ha detto il presidente dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, illustrando, questa mattina alla Camera, la relazione al Parlamento sull'attivita' svolta nel 2024-2025.

Alcune prescrizioni, ha ricordato lo stesso Zaccheo, 'hanno suscitato particolare clamore' come 'quelle relative alla tratta ad Alta Velocita' (AV) Roma-Firenze, che limitano la circolazione ai soli treni con velocita' superiore a 200 km/h'. Anche se - ha ricordato il presidente dell'Art - 'la necessita' di innalzare la velocita' massima dei servizi regionali e' nota da anni alle Regioni', le 'numerose istanze pervenute dalle amministrazioni locali interessate' hanno reso evidenti 'ritardi nella consegna del materiale rotabile idoneo, e nell'ottica di ridurre il disagio per i tanti pendolari che quotidianamente viaggiano su quella linea'. Da qui l'avvio di un approfondimento con Rfi avviato dall'Art per individuare delle deroghe che consentano il transito di treni regionali, in attesa dell'adeguamento strutturale della rete e del materiale rotabile.

