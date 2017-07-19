Ferragni: influencer, 'sono tranquilla e fiduciosa' dopo arringa difesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 dic - Chiara Ferragni si sente ancora 'piu' tranquilla e fiduciosa' dopo aver ascoltato i suoi avvocati durante l'arringa difensiva nel processo milanese che la vede imputata per truffa aggravata legata alle vendite del Pandoro Balocco 'Pink Christmas' e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. 'Ho ascoltato i miei avvocati e sono tranquilla e fiduciosa. Speriamo', ha detto l'imprenditrice digitale uscendo dall'aula per una pausa durante l'udienza dedicata all'arringa delle difese. Dopo i due legali di FErragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, parleranno - davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini - anche le difese dell'ex collaboratore dell'influencer, Fabio Damato, e del presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo.

