Federated Hermes: Indonesia, review spesa pubblica e asset allocation - PAROLA AL MERCATO

di Jason DeVito * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - L'Indonesia sta attraversando una fase di forte incertezza economica.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito alle improvvise dimissioni di Siri Mulyani Indrawati, ministro delle Finanze.

Il passaggio di consegne al neo-nominato Purbaya Yudhi Sadewa portera' con se' un certo grado di imprevedibilita' per gli investitori, soprattutto considerando il ruolo di lunga data svolto da Siri nel dare forma alla reputazione del Paese in materia di disciplina fiscale.

Su base storica, l'Indonesia e' stata a lungo riconosciuta e lodata per la propria disciplina fiscale. Un potenziale passaggio a politiche di spesa in deficit piu' aggressive potrebbe destare preoccupazione negli investitori. La rigorosa posizione fiscale dell'Indonesia potrebbe aver limitato la sua crescita, mentre un aumento della spesa pubblica potrebbe stimolare la creazione di posti di lavoro meglio retribuiti per la classe media.

Pur riconoscendo i rischi associati ai cambiamenti e ad un possibile cambiamento in termini di politiche consolidate e comprovate, riconosciamo anche la necessita' di una crescita economica aggiuntiva e piu' diversificata. Pertanto, riteniamo che sia troppo presto per cristallizzare una view a lungo termine basata esclusivamente sugli sviluppi degli ultimi giorni.

* Lead Portfolio Manager for Emerging Market Debt di Federated Hermes

