Fed: Evans, primo rapporto positivo su inflazione, ma tassi continueranno a salire

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 ago - Charles Evans, presidente della Federal Reserve di Chicago, ha detto che il dato di oggi sui prezzi al consumo "e' il primo rapporto positivo" sull'inflazione. Evans prevede che i tassi d'interesse continueranno a essere alzati nel corso di quest'anno e del prossimo e che l'economia non calera' "in modo significativo". A luglio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono rimasti invariati rispetto al mese precedente, contro attese per un +0,2%, dopo il +1,1% di giugno. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto dello 0,3%, dopo il +0,7% di giugno, contro attese per un +0,5%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +8,5%, meno dell'8,7% delle attese, dopo il +9,1% del mese precedente, che era stato il dato piu' alto dal novembre 1981. Il dato "core" e' cresciuto del 5,9%, come il mese precedente, con le attese che erano per un +6,1%.

Nell'ultimo mese, i prezzi energetici sono diminuiti del 4,6% (con quelli dei carburanti calati del 7,7%), mentre i prezzi dei generi alimentari sono aumentati dell'1,1%, per un rialzo annuale rispettivamente del 32,9% e del 10,9%, quest'ultimo dato il piu' alto dal maggio 1979.

