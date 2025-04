Farmindustria: tutela proprieta' intellettuale fondamentale per investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'Una tutela rigorosa della proprieta' intellettuale e' fondamentale per gli investimenti che nella farmaceutica significano nuovi trattamenti. Un suo indebolimento rappresenta invece un danno per i pazienti di oggi e di domani perche' riduce la disponibilita' di cure'. Lo afferma Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, in occasione della Giornata mondiale della proprieta' intellettuale.

'Le sfide che abbiamo davanti a livello globale sono tante: un quadro geopolitico in continua trasformazione, l'invecchiamento della popolazione, la crescita della cronicita' e le nuove domande di salute. A cio' si aggiunge la rivoluzione nella ricerca, grazie all'IA e agli incredibili progressi tecnologici, con 2.000 miliardi di dollari di investimenti farmaceutici in R&S tra il 2025 e il 2030 e 24.000 molecole oggi gia' in sviluppo nel mondo', spiega Cattani sottolineando che 'l'Europa da troppi anni perde competitivita'. Non possiamo quindi piu' temporeggiare.

Serve una risposta urgente e un quadro regolatorio piu' favorevole agli investimenti e all'innovazione. Perche' la concorrenza di altri Paesi - Usa, Cina, Singapore, Emirati Arabi, Arabia Saudita - e' forte'. Per Cattani 'I numeri li abbiamo'. 'L'Italia - dice - gioca un ruolo da protagonista sia per i brevetti, cresciuti piu' che nell'Ue negli ultimi 5 anni (+30% rispetto a +16%) sia per export, 54 miliardi nel 2024, con un surplus con l'estero di farmaci e vaccini di +21 miliardi'. Mentre 'gli investimenti in ricerca e produzione arrivano a 4 miliardi all'anno'. Cattani riconosce che 'il nostro governo sta gia' facendo molto per favorire la competitivita''. 'Ora - conclude - serve una strategia, in Italia e nell'Ue, per le scienze della vita che crei un ecosistema competitivo e attrattivo che calamiti l'innovazione. Solo cosi' si puo' recuperare il terreno perduto ed essere ancora attori di primo piano sulla scena internazionale'.

Red

(RADIOCOR) 26-04-25 17:10:00 (0390)SAN 5 NNNN