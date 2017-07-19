Ex-Ilva: Adi e Ilva, nessuna radioattivita' nei materiali nel porto di Taranto

Falsita' anche su presunti trasporti radiattivi prov.Bari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - Acciaierie d'Italia in As e Ilva in As intervengo, con una nota, 'in merito alle recenti notizie allarmistiche e del tutto prive di fondamento, relative alla presenza di radioattivita' riscontrata in materiali di provenienza Adi in As o Ilva in As' chiarendo quanto segue 'nel rispetto della popolazione tarantina e delle istituzioni locali'.

Con riferimento alla motonave diretta in Grecia, viene spiegato, Adi in As ha gia' chiarito che il carico e' esclusivamente di propria competenza e che i controlli effettuati hanno escluso in maniera assoluta qualsiasi ipotesi di radioattivita'. Quanto ai materiali di competenza di Ilva in As, si precisa che, non e' mai stata rilevata alcuna radioattivita' di origine artificiale. Inoltre, con riferimento all'ex Discarica Due Mari, va precisato che in loco sono presenti scarti di produzione risalenti alla gestione privata precedente, che Ilva in As sta smaltendo secondo le prescrizioni del Piano Ambientale. Le attivita' di smaltimento in corso non hanno evidenziato anomalie e si svolgono nel rigoroso rispetto delle norme. Sono pertanto false anche le notizie circa presunti trasporti di materiale radioattivo nella provincia di Bari o altrove.

