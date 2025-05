Ex Ilva: Urso, se non c'e' funzionalita' impianti negoziato si interrompera'

Se sequestro altoforno inibira' produzione molti in cig (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - "Proprio in queste ore e' in corso un negoziato difficile, complesso, che deve mettere insieme tante cose, deve mettere insieme la funzionalita' degli impianti. Se non vi e' la funzionalita', il negoziato si interrompe e nessuno ovviamente mai scommettera' sulla riconversione industriale e tecnologica di quello che era l'impianto siderurgico piu' grande d'Europa".

Cosi' il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, sugli effetti del sequestro dell'altoforno 1 dell'ex Ilva sul negoziato in atto con Baku Steel Company per la cessione di Acciaierie d'Italia. Il ministro e' stato interpellato in occasione del Tecnopolo Mediterraneo a Taranto.

"Se il sequestro dell'altoforno - ha avvertito - prevedera' anche l'inibizione all'uso, dovremo necessariamente, e gia' l'ha annunciato il sindacato, prevedere un forte numero di lavoratori in cassa integrazione e una riduzione significativa della produzione. Se il provvedimento inibira' anche la manutenzione degli impianti, che deve essere effettuata nelle prossime ore, compromettendo per sempre il ripristino dell'altoforno, potete immaginare quali possono essere le conseguenze". Ma, ha sottolineato nello stesso tempo: "Aspettiamo ovviamente, nel rispetto dell'equilibrio dei poteri, le decisioni dei magistrati".

