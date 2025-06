Ex Ilva: Urso, problema non sono risorse ma autorizzazioni per attivita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - Parlando delle due condizioni, ha spiegato Urso, 'la prima condizione e' se ci sara' nei prossimi giorni un accordo di programma interistituzionale con la firma di tutti i soggetti che condividono un piano siderurgico nella riconversione green con tutto quello che ne consegue, per esempio, per la nave rigassificatrice e il desalinizzatore', sottolineando che 'se questo sara' sufficiente, come noi ci auguriamo, a realizzare un'autorizzazione integrale ambientale e sanitaria che sia sostenibile anche la luce della pronuncia che dovra' fare il tribunale di Milano e in seconda istanza, se c'e' la disponibilita' dell'altoforno 1, sotto sequestro probatorio, quindi non puo' essere fatta ne' la manutenzione, ove fosse ancora possibile e nemmeno l'utilizzo'. Per Urso la questione e' se e' 'possibile realizzare un'autorizzazione integrale ambientale anche sanitaria, come prescrivono le normative europee, la sentenza della Corte di Giustizia Europea, si' o no? E la risposta non dipende da me, dipende dal Comune (di Taranto) e dalla Regione (Puglia). Dopo che daranno questa risposta, la liberta' ovviamente che ciascuno ha anche come espressione del voto dei cittadini, potremmo dire se c'e' un futuro o non c'e', che non dipende dalle risorse finanziarie, ma dell'utilizzo dello stabilimento e dalla autorizzazione integrata ambientale che e' condizione fondamentale per poter poi realizzare una produzione e superare il vaglio del tribunale di Milano'.

