Ex Ilva: Urso, ha prevalso responsabilita', e' una svolta per investitori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - 'Noi abbiamo oggi l'obiettivo - a questo punto posso dire comune - di dare garanzie agli investitori che devono partecipare alla gara internazionale e manifestare i propri propositi industriali entro il 15 settembre', ha aggiunto Urso, spiegando che 'tutte le istituzioni insieme hanno condiviso il piano di piena decarbonizzazione, con la realizzazione di tre forni elettrici a Taranto ed eventualmente un quarto forno elettrico servente per Genova e la realizzazione degli impianti di preridotto necessari per approvvigionare i forni elettrici e garantire la qualita' dell'acciaio di Taranto unico in Italia' e sottolineando che 'la localizzazione degli impianti necessari sara' fatta anche sulla base delle manifestazioni di interesse degli investitori, perche' nella gara che abbiamo aggiornato e previsto che lo Stato, attraverso Dri d'Italia, che realizzera' gli impianti di preridotto, garantira', ove richiesto dagli investitori, la materia prima necessaria per i forni elettrici. Insieme decideremo se questo sara' possibile farlo a Taranto sulla base dell'approvvigionamento energetico necessario o se sara' fatto in altra localita''. Inoltre, ha precisato Urso, 'aggiungo che nella gara e' previsto un criterio fondamentale per l'assegnazione dell'impianto: il processo di decarbonizzazione e il mantenimento del massimo livello occupazionale. Nel contempo, attraverso il Tavolo Taranto, svilupperemo in parallelo gli altri investimenti che potranno collocarsi negli spazi lasciati liberi dagli impianti siderurgici e nelle aree contigue affinche' nessuno resti fuori'. Urso ha cosi' concluso ribadendo che 'oggi abbiamo avuto una risposta unanime al mio appello alla responsabilita' da parte di tutti. Oggi la squadra Italia e' in campo a giocarsi insieme la stessa partita. Mi auguro che lo facciano anche le altre istituzioni. E' chiaro nella gara e ribadito nell'impegno che sara' preferito il progetto industriale che realizzera' nel piu' breve tempo possibile la transizione ai forni elettrici, garantendo nel contempo i migliori livelli occupazionali'.

