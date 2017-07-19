Ex Ilva: Urso, gara e' sfidante, al lavoro per soluzioni per dipendenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - 'Ci stiamo muovendo non solo per quanto riguarda la gara in corso' per la vendita dell'ex Ilva 'che e' sicuramente molto sfidante per assegnare gli impianti a chi davvero voglia investire, ma anche per realizzare il Dri e anche, come giusto e doveroso, per dare altre occasioni di occupazione ai lavoratori dell'area di Taranto'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del question time alla Camera, parlando dell'ex Ilva dopo l'incontro di ieri sera con i sindacati dei metalmeccanici. Riguardo l'aumento dei lavoratori in cassa integrazione e il fatto che la decarbonizzazione portera' a una riduzione della forza lavoro, Urso ha specificato che 'il piano di reindustrializzazione contempla l'insediamento di nuovi attori industriali e produttivi nelle aree che non saranno piu' impegnate dagli impianti siderurgici, sono circa 170 ettari a Taranto e altrettanti significativi a Genova, sia in altre aree contigue dell'Autorita' Portuale 350 ettari, sia nelle aree del Demanio Militare che ha circa 300 ettari disponibili e a tal proposito abbiamo gia' individuato con le imprese almeno 16 progetti piuttosto significativi'.

