Ex Ilva: Urso ai sindacati, prossime ore trasferiti a commissari 150 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Al tavolo di confronto, che si svolge presso la Sala Verde di Palazzo Chigi partecipano per il Governo, a quanto si apprende, il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per i sindacati sono presenti i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Usb e Ugl metalmeccanici. A seguire e' previsto un secondo incontro con le associazioni di categoria (A.I.G.I., Casartigiani Puglia, Cna Taranto, Confartigianato Puglia, Confapi Taranto, Confindustria Taranto, Fai/Conftrasporto, Federmanager) specifico sulla situazione dell'indotto.

