Ex Ilva: Uilm, nessun passo in avanti, serve responsabilita' su occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - 'L'incontro non e' andato bene. Noi ci aspettavamo dei passi avanti, per aprire una strada che non sia quella dell'incertezza o quella della dramatizzazione e invece l'incontro, ancora una volta, e' stato un incontro dove l'unica novita' e' quella che dopo un anno abbiamo ricevuto la comunicazione che riaprono il bando, cioe' che integrano il bando' di gara internazionale.

Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, dopo l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, spiegando che come sindacato hanno chiesto che 'devono andare avanti immediatamente i piani di decarbonizzazione e non bisogna fermare quella poca produzione che si sta facendo.

Bisogna avere il passaggio da una produzione ad altoforni a forni elettrici, ma i forni elettrici, i tre forni elettrici devono poter avere la possibilita' di essere alimentati. Se non sono alimentati, vuol dire che qualcheduno sta bleffando'. Per questo, 'vogliamo sapere quali sono le ripercussioni sui livelli occupazionali a fronte dei diversi assetti di marcia', ha continuato. 'Vogliamo che ci sia la responsabilita' di tutte le forze politiche di opposizione e di maggioranza, perche' noi non possiamo caricarci la responsabilita' di avere migliaia di lavoratori senza che ci sia una garanzia occupazionale e la garanzia occupazionale non si puo' mantenere con assetti di marcia che non esistono, non si possono mantenere con tre forni elettrici, con un forno di Dri e senza il gas. Questa cosa non ci puo' essere come garanzia, almeno che qualcheduno ce lo spiega che questa cosa e' possibile', ha aggiunto Palombella, facendo riferimento alla proposta del Comune di Taranto di avere per l'ex Ilva 3 forni elettrici, 1 impianto Dri e non la nave rigassificatrice che - secondo altri piani - sarebbe invece necessaria per alimentare fino a 4 impianti Dri, perche' farne solo uno non viene considerato percorribile.

