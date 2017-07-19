Ex Ilva: tempi decarbonizzazione saranno fissati con aggiudicazione

Non indicati nell'intesa firmata oggi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Nell'intesa firmata oggi al Mimit sull'ex Ilva di Taranto non sono fissati i tempi della piena decarbonizzazione che, comunque, si ribadisce e' un 'obbligo vincolante', ma si rimanda la loro definizione alla fase di aggiudicazione della gara internazionale per il gruppo siderurgico. Viene invece indicato che 'si condividono la necessita' che l'acquirente, giusto quanto previsto dal Testo unico ambiente, e in attuazione degli impegni assunti all'esito della procedura negoziata, presenti nel rispetto dei tempi che saranno indicati in fase di aggiudicazione, le dovute istanze autorizzative sul versante ambientale e sanitario, che tengano conto della progressiva e completa decarbonizzazione dello stabilimento attraverso la realizzazione di forni elettrici in sostituzione degli altoforni che saranno gradualmente dismessi in un tempo certo'.

