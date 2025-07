Ex Ilva: posticipata al 17 luglio Conferenza servizi per rinnovo Aia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - La Conferenza dei Servizi propedeutica al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) dello stabilimento ex Ilva di Taranto, originariamente convocata dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica per domani, giovedi' 10 luglio, e' stata posticipata a giovedi' 17 luglio alle ore 10.30. Lo comunicano il Mase e il Mimit in una nota congiunta nella quale si spiega che il rinvio di una settimana e' stato disposto dal Mase, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccogliendo cosi' le esigenze condivise dalle amministrazioni nazionali e locali della Puglia, intervenute ieri a Palazzo Piacentini all'incontro sull'accordo di programma interistituzionale in merito al piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.

