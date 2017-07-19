Ex Ilva: Martella (Pd), chiesta audizione urgente Urso in Commissione Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - "Di fronte a quanto sta avvenendo, con i lavoratori in sciopero in tutti i siti dell'ex Ilva e con l'ennesimo decreto del governo alle porte, e' assolutamente necessario che l'Esecutivo ci venga a dire cosa intende fare. Per questo ho chiesto che il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso venga immediatamente in audizione nella Commissione Industria del Senato'. Lo riferisce in una nota il senatore del Pd Andrea Martella.

